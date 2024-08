Usa, Electrify America applica tetto del 85% alla ricarica

Electrify America, il colosso Usa delle colonnine con 950 stazioni e 4.250 fast charger - ha varato una strategia che punta da impedire ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare al 100%, penalizzando chi è in attesa. E' partita una sperimentazione che interrompe automaticamente il flusso di energia quando si è raggiunto l'85% di carica e che dopo 10 minuti addebita ai proprietari 40 centesimi di dollaro per ogni minuto in più.

Come sottolinea il magazine Carscoops, la decisione di Electrify America arriva per contestare il fenomeno dei cosiddetti 'charge hogs' in rapidissima diffusione.

Si tratta dei conducenti di veicoli elettrici che occupano più a lungo del necessario lo spazio presso le colonnine, generando quella che una recente indagine ha definito 'nuova ansia da punto di ricarica occupato'.

Questo si somma all'ansia da autonomia e sul funzionamento dell colonnia, come viene sottolineato da uno studio che mostra come un caricabatterie su cinque negli Stati Uniti non sia operativo.

Secondo Robert Barrosa, presidente di Electrify America, i fast charger non dovrebbero mai essere utilizzati per ricariche prolungate. Inizialmente la società implementerà un rigoroso limite di funzionamento all'85% in 10 delle sue stazioni di ricarica californiane più trafficate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA