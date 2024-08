In Belgio maxi commessa Man per 181 e-Bus elettrici

Man ha messo a segno una maxi commessa per 181 e-Bus elettrici, da consegnare entro il 2025 all'azienda di trasporti belga Hansea. Si tratta del secondo grande ordine effettuato dalla società di Anversa al costruttore tedesco, per un totale, a oggi, di 271 Lion's City. I nuovi mezzi "green", suddivisi tra modelli da 10, da 12 e da 18 metri, saranno impiegati principalmente nelle Fiandre.

Si tratta di modelli equipaggiati con dispositivi per il controllo dell'angolo cieco, telecamera per la retromarcia, fari a Led, sensore di pioggia e sedile guida progettato per rendere meno faticoso il servizio del conducente. Da sottolineare, inoltre, la disponibilità a bordo di porte di ricarica Usb per i dispositivi elettronici, utilizzabili dai passeggeri.

"Con il nuovo ordine - ha spiegato Barbaros Oktay, responsabile divisione bus di Man Truck -, la flotta Hansea cresce, diventando così la più grande flotta di autobus a emissioni zero del Belgio", "L'ordine - ha aggiunto Joris Larosse, Ceo di Hansea - è sicuramente una pietra miliare che conferma il nostro impegno per la sostenibilità con l'obiettivo di elettrificare completamente l'intera flotta di autobus entro il 2035".

