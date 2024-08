Denso lavora con Jera per efficiente produzione di idrogeno

Denso, il colosso giapponese delle forniture automobilistiche, ha avviato una collaborazione con il produttore locale di energia Jera per sviluppare congiuntamente una innovativa tecnologia di generazione di idrogeno. Per ottenere la massima efficienza Denso e Jera lavoreranno per combinare le Solid Oxide Electrolysis Cell (Soec) con l'utilizzo del calore di scarto.

Allo scopo veranno condotti test dimostrativi congiunti presso una centrale termoelettrica in Giappone. Le celle Soec operano ad alte temperature utilizzando una membrana ceramica per elettrolizzare il vapore acqueo e produrre idrogeno. Sebbene esistano altri metodi per la produzione di idrogeno, come l'elettrolisi dell'acqua alcalina, che utilizza un liquido alcalino come elettrolita, e l'elettrolisi dell'acqua Pem (Proton Exchange Membrane), che utilizza una membrana polimerica come elettrolita, la Soec richiedono - rispetto a questi metodi - meno energia elettrica.

Nella sua nota Denso afferma che la produzione di idrogeno sarà "essenziale come fonte di energia" e prevede di applicare la tecnologia Soec ai suoi sistemi di rifornimento per autoveicoli offrendo una "elevata stabilità ed efficienza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA