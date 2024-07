Citroën Drive Ischia Electric: sostenibilità per l'isola

Con il progetto Citroën Drive Ischia Electric, la casa transalpina contribuisce a diffondere la cultura del rispetto ambientale e a salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico dell'isola. L'iniziativa, in linea con l'impegno del brand nel processo di transizione energetica, a partire da oggi, giorno della Festa di Sant'Anna, mette a disposizione del Comune una flotta composta da quattro Citroën Ami 100% elettriche e dalla Citroën Ó-C4 elettrica. Queste vetture consentono di garantire lo svolgimento delle attività quotidiane, offrendo, nel contempo, spostamenti silenziosi e ad emissioni zero di CO2 su tutto il territorio della località.

"Il nostro Comune, da tempo impegnato nella tutela e salvaguardia dell'ambiente - ha dichiarato Vincenzo Ferrandino, sindaco di Ischia - è orgoglioso di partecipare a questa iniziativa green".

"Abbiamo una forte convinzione in questo progetto, poiché riflette perfettamente la nostra visione di una mobilità futura sempre più sostenibile e responsabile - ha spiegato Giovanni Falcone, managing director di Citroën Italia - puntiamo ad ampliare la nostra gamma di veicoli a basse emissioni, con l'obiettivo di elettrificare il 100% dei nostri modelli".

