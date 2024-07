Nuovo record per l'auto a guida autonoma del Politecnico in Uk

Nuovo record di velocità per l'auto a guida autonoma del Politecnico di Milano in in collaborazione con Michigan State University. Al Goodwood Festival of Speed a che si tiene nell'omonima località del Regno Unito la Indy Autonomous Challenge Dallara AV24 della squadra PoliMove-Msu del Politecnico di Milano ha affrontato la salita Goodwood Hillclimb di 1,86 Km in 66,4 secondi, con una velocità massima record di 179 Km/h. Il record precedente era di 67 secondi a 162 Km/h.

"Questa sfida - afferma il professor Sergio Savaresi, responsabile scientifico del progetto e direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano - rappresenta un'importante pietra miliare per la mobilità autonoma". "Lo scorso fine settimana - spiega - abbiamo superato sfide significative poste da una pista complicata e da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Grazie al lavoro eccezionale e alle competenze implementate dal nostro team di ingegneri abbiamo fatto la storia dimostrando al pubblico che un'autonomia veicolare sicura e ad alta velocità è possibile anche in condizioni avverse". "Il nostro record al Goodwood Festival of Speed - conclude - permetterà al pubblico di accettare con più naturalezza e fiducia il passaggio verso la sperimentazione urbana e a basse velocità di questo tipo di tecnologie e sviluppi".



