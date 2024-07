EQA e GLA, "gemelle diverse" raccontano la strategia di Mercedes

Quando eleganza e raffinatezza incontrano un'eccellente dinamica di guida e una spiccata sportività. EQA e GLA rappresentano la perfetta sintesi della strategia di Mercedes-Benz Cars, che intende continuare a soddisfare le diverse esigenze dei clienti, che si tratti di una trasmissione completamente elettrica o di un motore a combustione di ultima generazione, anche oltre il 2030.





Due 'gemelle diverse' che prendono strade tecnologiche differenti, ampliando la possibilità di scelta nell'ambito dell'offerta di modelli della Stella e che da sole, nell'arco del 2023, hanno conquistato il 42% delle vendite della gamma suv di Mercedes in Italia con 13.326 unità consegnate complessivamente (il 26% del totale venduto dal marchio della Stella). Nella sua strategia globale, Mercedes-Benz Cars è focalizzata sulla propria mission di diventare completamente elettrica, ma si tratta di un processo graduale e assolutamente naturale, con i clienti e le condizioni di mercato in prima linea a dettare i tempi ed il ritmo di questa trasformazione.

Una strategia che è immediatamente evidente già dai segmenti d'ingresso della Stella, con la EQA e la sua omologa versione nel mondo endotermico, la GLA. Due modelli espressione del medesimo bodytype e, insieme, in grado di offrire la più scelta di motorizzazioni possibile: diesel, benzina esclusivamente mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. Nel confronto tra le tecnologie di trazione adottate dalle due sorelle, EQA e GLA mettono pace tra gli amanti del 100% elettrico e gli appassionati dei cari vecchi motori endotermici, evidenziando quanto il mondo delle motorizzazioni tradizionali e quello della mobilità 100% elettrica non siano poi così distanti, soprattutto nell'utilizzo quotidiano. Una distanza che diventa sempre di più tecnologicamente sottile grazie a sistemi di trazione full electric sempre più evoluti, autonomie sempre più estese e tempi di ricarica sempre più contenuti.

"Le motorizzazioni elettriche sono una naturale estensione dalla nostra offerta. Un'opportunità in più per i nostri clienti che sempre più numerosi, anche nell'ambito di una scelta endotermica, si orientano verso soluzioni ibride, mild o plug-in - ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia - . Per questo, GLA ed EQA rappresentano oggi due opzioni complementari nell'ambito della medesima famiglia. Questo grazie anche al sensibile aumento di autonomia di cui ha beneficiato la nuova generazione di EQA che, con la versione 250+, arriva fino a 560 km. Ciò significa poter viaggiare senza pensieri, coprendo anche lunghe distanze e, con una breve sosta al supercharge, pareggiare di fatto il gap di autonomia rispetto ad una GLA". Della EQA vengono proposte 3 motorizzazioni da 190 a 292 CV a 2 e 4 quattro ruote motrici con una autonomia fino a 560 km e un pacco batterie che va da 66,5 a 70,5 kWh. Più ampia la scelta per la GLA con motorizzazioni diesel, benzina e PHEV con potenze che vanno da 116 a 421 CV (GLA 45 S). In particolare la 250e ibrida plug in permette di percorrere fino a 70 km in modalità 100% elettrico.

I prezzi partono da 43.953 euro per la GLA mentre per la 100% EQA il listino parte da 56.630 euro. Entrambe le vetture sono offerte in sette versioni differenti. Da questo mese e fino al 31 agosto, l'offerta commerciale disponibile su GLA riguarda il service care che prevede 2 tagliandi inclusi nel prezzo a tutti i clienti del suv che finanziano con MyDrivePass o MyBusinessPass. Per EQA è disponibile, invece, l'offerta leasing sulla versione EQA 250+ Progressive Advanced che prevede un anticipo di 5.673 euro e 36 canoni da 606 euro.

