Aosta, via libera all'acquisto di due autobus elettrici

Via libera dalla giunta comunale di Aosta alla bozza di convenzione con Regione e Svap per l'acquisto di due autobus elettrici e alla realizzazione delle infrastrutture di supporto all'alimentazione. I mezzi, che saranno acquistati grazie a un 1 milione 116 mila euro di fondi Pnrr, saranno da adibire al trasporto pubblico locale di competenza del Comune.

Nei mesi scorsi erano andate deserte le due gare indette da Svap per la fornitura di due bus a idrogeno. Così l'amministrazione comunale si è rivolta al dipartimento per la mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per chiedere la riassegnazione delle risorse da destinare all'acquisto di autobus a emissioni zero.

Il ministero, fa sapere il Comune, "ha risposto affermativamente in merito all'acquisto di autobus urbani a zero emissioni, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale, aventi alimentazione elettrica purché vengano rispettate le tempistiche e le condizionalità previste dal Pnrr".

Il Comune potrà quindi fruire del finanziamento "purché provveda alla fornitura di almeno un autobus entro il 31 dicembre prossimo e di un ulteriore mezzo entro il 30 giugno 2026, data entro cui dovrà anche essere garantita l'entrata in servizio dei veicoli".



