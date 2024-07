2000 giri del mondo percorsi dai camion elettrici Volvo

Secondo i dati di monitoraggio forniti da Volvo group, dal lancio dei primi modelli nel 2019 i camion elettrici del costruttore scandinavo hanno percorso oltre 80 milioni di chilometri. Si tratta di una distanza pari a circa 2.000 giri del mondo. Secondo il Costruttore, l'utilizzo di mezzi pesanti a batteria anziché a gasolio, ha permesso una riduzione di CO2 emessa in atmosfera pari a 68.000 tonnellate.

"Sono felice di vedere come le aziende di trasporto stiano abbracciando i vantaggi dei camion elettrici nelle operazioni quotidiane - ha dichiarato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks -. Il settore dei trasporti rappresenta il 7% delle emissioni globali di anidride carbonica e i camion elettrici a batteria sono uno strumento importante per ridurre l'impronta climatica.

Grazie a molti primi utilizzatori possiamo già vedere l'enorme potenziale di questa tecnologia".



