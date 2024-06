Debutta in Usa l'Honda CR-V e.Fcev con fuel cell accessibile

Honda ha annunciato i prezzi negli Stati Uniti del suo inedito modello elettrico alimentato da fuel cell CR-V e.Fcev, con il programma di consegnare nei primi giorni di luglio le prime unità in California. Importanti miglioramenti ingegneristici hanno permesso - si legge nella nota - di ridurre di due terzi il costo industriale della fuel cell già utilizzata sulla Clarity.

Il nuovo suv a idrogeno è l'unico modello elettrico a celle a combustibile prodotto in America (Marysville, Ohio) e combina la capacità della sezione 100% a batteria per consentire la guida in città senza emissioni allo scarico e, contemporaneamente, i vantaggi dell'idrogeno (con rapidità di rifornimento) per i viaggi più lunghi. L'aspetto più interessante di questo lancio è però rappresentato dalla formula di leasing che American Honda praticherà attraverso una rete di 12 concessionarie approvate in California, tra cui sei nelle aree di Los Angeles e Orange County.

Con una quota mensile di 459 dollari (429 euro) per un periodo di 3 anni e 36.000 miglia i clienti avranno a disposizione 15.000 dollari di crediti per il rifornimento di idrogeno durante il periodo di locazione. L' Honda CR-V e:Fcev 2025 ha un'autonomia omologata EPA di 270 miglia (435 km), e combina un nuovissimo sistema di celle a combustibile sviluppato in collaborazione con General Motors e prodotto negli Stati Uniti con una sezione a batteria che fornisce fino a 29 miglia (47 km) di guida elettrica in città. Il modulo della cella a combustibile una potenza di uscita stimata 92,2 kW mentre il motore elettrico eroga 174 Cv di picco. La batteria ha una capacità di 17,7 kWh e il serbatoio ospita 4,3 kg di idrogeno compresso

Riproduzione riservata © Copyright ANSA