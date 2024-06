L'ateneo di Udine lancia Serena II, nuova monoposto elettrica

Raggiunge i 120 chilometri orari, ha un motore da 80 chilowatt di potenza e pesa 310 chilogrammi, circa il 20% in meno della sorella maggiore Serena I, rispetto alla quale è anche aerodinamica, performante e affidabile, e dalla quale ha ereditato gli stessi colori: bianco, blu e nero.

È la nuova monoposto elettrica Serena II, progettata e costruita al Lab Village dai circa 50 studenti del progetto "Uniud E-Racing" dell'Università di Udine.

Il prototipo, che gareggerà nel campionato internazionale Formula Student, competizione riservata alle monoposto a propulsione elettrica o tradizionale ideate dagli studenti universitari di tutta Europa, è stato presentato oggi a Udine.

L'investimento complessivo è di circa 100mila euro, coperto dall'ateneo e da 32 aziende. Il progetto della piccola Formula 1 elettrica dell'ateneo friulano è nato nel 2021. Nel 2023 il debutto ufficiale in pista di Serena I. Quest'anno Serena II sarà in gara sul circuito tedesco di Hockenheim, dal 12 al 18 agosto, e in Italia dal 4 all'8 settembre all'autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari (Parma).

"Questo prototipo rappresenta per noi ricercatori una piattaforma sulla quale applicare molti dei progetti di ricerca che abbiamo in mente - ha detto il responsabile del progetto Luca Casarsa - dalla guida autonoma ai sistemi di sospensione adattativa, cioè le innovazioni che attengono alla mobilità moderna che va verso l'elettrico e potrebbero in futuro essere usate anche dal sistema produttivo".

"Il lavoro svolto - ha commentato il rettore dell'ateneo Roberto Pinton - è un esempio didattica innovativa per processi di innovazione tecnologica applicata a un ambito di particolare attualità qual è quello dell'energia sostenibile. In questa direzione si muove anche il nuovo corso di laurea di ingegneria industriale per l'energia che partirà a Pordenone con il nuovo anno accademico".

"La possibilità di affrontare un progetto complesso e multidisciplinare - ha affermato il direttore del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, Alessandro Gasparetto, - permette agli studenti di acquisire elevate competenze tecniche spendibili per un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro".



