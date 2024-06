Twike 5 Human Power Hybrid, il rispetto ambientale è record

La storia di Twike, una vetturetta ecologica a tre ruote, incomincia davvero molto lontano, cioè quando nel 1986 un gruppo di studenti canadesi crea la prima generazione di questo veicolo - solo a pedalata umana - per partecipare all'Expo di Vancouver, in Canada.

E' un prodotto artigianale e con molti elementi migliorabili, ma nonostante questo vince nell'Innovative Vehicle Design Competition (Ivdc) il 'Functionality Award' per il miglior design ergonomico e conquista il primo premio nel Campionato di velocità per veicoli con propulsione umana.

Da allora, passando per la Twike 2 del 1992 che aggiunge ai pedali il motore elettrico e la relativa batteria (diventando di fatto la prima ibrida uomo-sistema elettrico), questo originale mezzo di mobilità individuale davvero 'green'. Il dato più soprendente è che Twike 2, grazie al peso ridotto e alla cura maniacale dell'aerodinamica, raggiungeva già i 90 km/h.

Ora, dopo diversi passaggi di proprietà questa insolita quanto efficiente 2 posti ibrida fa capo alla Twike GmbH, ed è maturata in modo strabiliante.

Di base resta la propulsione a pedalata - con la tipica posizione semi-sdraiata che si usa nei 'trike' che funzionano con la sola spinta umana - ma si possono sfruttare un potente motore elettrico, due livelli di potenza della batteria e due possibilità di ricarica, compresa quella rapida in CC.

Chiamata Human Power Hybrid, la Twike 5 esce ora dalla fase dei collaudi e delle omologazioni (è considerata un triciclo categoria L5e) e mette a disposizione degli utenti - con prezzi che partono da 45.2900 euro - un motore sincrono con riduttore che agisce sulle due ruote posteriori. Interessante il sistema di guida, con due leve i lati del sedile principale .



La potenza di picco è di 70 kW e quell nominale di 45 kW. Il sistema offre un'efficienza massima del 95-98%. Con il pacco batterie 353 Volt l'autonomia dichiarata è di 250 km e Twike 5 raggiunge una velocità massima di 130 km/h. Con il pacco batterie da 36 kWh, i triciclo ibrido è in grado di coprire fino a 500 km e può raggiungere un velocità di punta di ben 190 km/h.

Il principio di funzionamento dell'Human Power Hybrid è semplice: l'azionamento a pedale e quello con il motore elettrico vanno direttamente sull'albero di trasmissione, Nel caso dei pedali (a disposizione anche del passeggero) attraverso una catena e per l'unità elettrica attraverso l cambio.

E' chiaro che l'apporto 'umano' - che non è indispensabile per muoversi ma serve solo per limitare il consumo elettrico - è limitato. L'azienda afferma che se entrambi gli occupato sono ben allenati, possono generare attraverso i pedali una potenza che varia da 0,100 a 0,200 kW, valore che corrisponde a circa il 10-20% della energia che Twike 5 utilizza per viaggiare a 50 km/h.



