Progetto elettrico comune per Honda e Mitsubishi Corporation

Si chiama Altna ed è la nuova società paritetica creata da Honda e Mitsubishi Corporation (la Casa madre del costruttore automobilistico) per "affrontare le sfide legate all'implementazione sociale dei veicoli elettrici e alla realizzazione di una società decarbonizzata".

La nuova Jv, operativa dal primo luglio, fa seguito al memorandum d'intesa (MoU) firmato dalle due società nell'ottobre 2023 per avviare discussioni sulla creazione di nuove attività nell'ambito del processo di elettrificazione. In particolare Altna avvierà in Giappone un'attività di noleggio di batterie In collaborazione con le società di leasing affiliate di Honda e Mitsubishi Corporation, collegate all'avvio delle vendite, nel prossimo ottobre, del nuovo veicolo commerciale elettrico N-VAN e: della Honda.

Combinando le tecnologie Honda di controllo delle batterie e dei veicoli elettrici con il know-how nella generazione di energia della divisione Environmental Energy Group di Mitsubishi Corporation, l'attività di Altna si impegnerà a offrire nuovi servizi di mobilità che riducano il costo totale dei veicoli elettrici e delle batterie. Ma anche a creare nuove soluzioni di alimentazione che consentano l'utilizzo a lungo termine delle batterie dei veicoli elettrici.

Previsto anche un impegno nelle attività di riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita, destinandole ad accumulatori per le reti elettriche. Ciò fornirà - si legge nella nota congiunta di Honda e Mitsubishi Corporation - le capacità di adeguamento della domanda e dell'offerta per consentire una maggiore stabilità della rete contribuendo così anche a un più diffuso utilizzo delle energie rinnovabili.

