Volvo testerà a Torslanda le tecnologie per le auto EV

Nel processo di elettrificazione di Volvo e nello sviluppo dei modelli elettrici del brand, che andranno ad interessare i segmenti di mercato di fascia alta, svolgerà un ruolo importante il centro Mobility Innovation Destination di Torslanda, che verrà realizzato vicino a Göteborg, in Svezia.

Nella stessa città Volvo ha già annunciato, nel 2022, un investimento di 10 miliardi di corone svedesi per la costruzione di auto completamente elettriche di prossima generazione.

In questo modo il marchio scandinavo potrà testare le nuove tecnologie in uno scenario reale, dove la ricarica wireless per le auto a batteria, la ricarica bidirezionale, denominata vehicle-to-grid, e la guida autonoma potranno essere sperimentate in una realtà tangibile che consente di andare oltre le limitazioni oggettive dei laboratori. La fase 2 di questa iniziativa relativa alla sostenibilità prevede la costruzione di nuovi edifici in collaborazione le società di sviluppo immobiliare Vectura Fastigheter e Next Step Group. Così, la Mobility Innovation Destination Torslanda si aggiungerà alle sedi del brand presenti nel mondo, tra cui annoveriamo il centro di test del software recentemente inaugurato a Göteborg.

Nello specifico, la prima opera, che dovrebbe essere terminata entro il 2026, riguarda una costruzione ibrida in legno di 25.000 metri quadrati, capace di ridurre l'impronta di carbonio del 15% rispetto a una struttura tradizionale. Tutto fa parte di un disegno più ampio, quello di divenire un marchio caratterizzato da una gamma esclusivamente elettrica entro il 2030, leader nelle nuove tecnologie e nella mobilità sostenibile. "Con questa iniziativa intendiamo creare un ecosistema in cui poter sviluppare il futuro della mobilità, prendendo in considerazione contemporaneamente vari elementi quali le automobili, la tecnologia al loro interno e l'infrastruttura che le circonda - ha dichiarato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - il nostro obiettivo è quello di essere all'avanguardia nello sviluppo tecnologico, di attrarre talenti a livello mondiale e di entrare in contatto con altre aziende altrettanto innovative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA