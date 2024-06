Electric Days: arriva la guida per la ricarica condominiale

A Roma, nel corso degli Electric Days, grazie ad ANACI, l'associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, ed a Motus-E, l'associazione italiana costituita dai principali operatori dei settori automotive ed energia e dal mondo accademico per favorire l'elettrificazione dei trasporti, è nata la "Guida alle ricariche condominiali e private". Si tratta di un vademecum, indispensabile sia per i cittadini che per gli amministratori di condominio, che hanno un ruolo centrale nella transizione energetica relativa al patrimonio immobiliare italiano, anche in merito alla mobilità elettrica.

Nello specifico, la guida incorpora la tematica riguardante le wallbox e le colonnine di ricarica condominiali ed è stata realizzata per dissipare qualsiasi dubbio, sul piano normativo, tecnico e pratico.

"La ricarica domestica è una risorsa utilissima per gli automobilisti elettrici - sottolinea il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso - perché amplifica ulteriormente i vantaggi economici della guida a zero emissioni, riducendo a quasi un terzo i costi di rifornimento rispetto alle alimentazioni tradizionali e azzerandoli potenzialmente nel caso degli 1,4 milioni di impianti fotovoltaici residenziali già installati in Italia".



