Green NCAP, test su 4 modelli: promossi gli elettrici

Quattro le auto analizzate da Green NCAP nella seconda serie di test del 2024: elettriche pure ZEEKR 001 e X, ibrida alimentata a benzina Honda CR-V e diesel FIAT Doblò.

Bene le due elettriche cinesi che ottengono la valutazione delle 5 stelle verdi mentre si fermano a solo 2,5 stelle verdi il Fiat Doblò a gasolio e l'ibrida di Honda.

In particolare, Honda CR-V, provata in versione e:HEV, ha ottenuto una valutazione Clean Air di Green NCAP di 7,3 punti su 10, dimostrando un controllo adeguato degli inquinanti gassosi.

Tuttavia, trattandosi di un suv pesante, ne risentono i consumi di benzina. Il valore di 9,8 l/100 km nei test autostradali costa alla Honda molti punti in termini di efficienza energetica.

Il Fiat Doblò Combi 1.5 Blue HDi diesel FWD manuale, come altre auto a combustibili fossili, è quella che fa i conti maggiormente con le emissioni di gas serra, a cui si aggiungono i consumi relativamente elevati. Un ulteriore miglioramento del controllo delle emissioni durante le partenze a freddo potrebbe aiutare la Fiat a ottenere un punteggio ancora più alto rispetto all'attuale 8,6 su 10.

Green NCAP ha inoltre testato due vetture elettriche cinesi: ZEEKR 001 e X. La versione a trazione posteriore, long-range, dello ZEEKR 001, ha una capacità della batteria di 96 kWh e offre un'autonomia media di 529 km, che aumenta nei brevi tragitti urbani fino a 676 km e diminuisce a 336 km con temperature molto basse. Nel test di capacità della batteria, l'energia elettrica di 110,7 kWh necessaria per una ricarica completa della batteria e l'energia utilizzabile della batteria misurata di 99 kWh danno al veicolo un'efficienza dalla rete alla batteria dell'89,4%.

Lo ZEEKR X è un suv urbano premium: Green NCAP ha testato la versione a lunga percorrenza e a trazione posteriore con una batteria da 65 kWh di capacità utile dichiarata e un'autonomia stimata di 353 km. Nella guida in autostrada, l'autonomia scende a 280 km e a circa 250 km nel test a freddo di 7°C. Il test di capacità della batteria di Green NCAP ha rivelato una capacità utile di 66,4 kWh, leggermente superiore a quella dichiarata promuovendola con il massimo dei voti. .



