A Potenza quattro nuovi autobus per il trasporto urbano

Sono stati presentati nel pomeriggio, a Potenza, i quattro nuovi autobus che arricchiscono la flotta a disposizione dell'azienda Miccolis, che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano nella città capoluogo.

Alla presenza del sindaco, Mario Guarente, il direttore di esercizio della società barese, Vito Marinelli, ha illustrato ai giornalisti le caratteristiche dei mezzi: "Abbiamo fatto fede agli impegni assunti - ha detto - rinfoltendo una flotta di autobus di ultima generazione, che consentono un transito agevole soprattutto nelle contrade". Ogni mezzo ha nove posti a sedere e ne prevede 15 in piedi, è dotato di sollevatori per i disabili: "Altri tre si aggiungeranno a breve - ha continuato - e a questo punto l'anzianità media di servizio dei mezzi sarà poco al di sotto dei sei anni di vita". Guarente, infine, ha ricordato come "questi quattro nuovi autobus si aggiungono ai 23 dello scorso anno e ne arriveranno altri 20, ordinati grazie a un finanziamento del Pnrr che saranno utilizzabili tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025".



