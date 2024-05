All'aeroporto di Torino ricarica rapida per i veicoli elettrici

Atlante, la società del gruppo Nhoa dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, si è aggiudicata la gara indetta da Sagat, azienda che si occupa della gestione e dello sviluppo dell'Aeroporto di Torino, per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nello scalo torinese di Caselle, dopo quelli di Linate, Malpensa e Fiumicino.

Il bando di gara, si legge in una nota del gruppo Nhoa, s'inserisce in una più ampia strategia di sostenibilità di Sagat, denominata Torino Green Airport. In questo contesto, Atlante realizzerà all'aeroporto di Torino stazioni di ricarica quick, rapida e ultra-rapida alimentate al 100% da fonti rinnovabili. I 19 stalli elettrificati, con la possibilità di un successivo allargamento, saranno dislocati in sei aree dell'aeroporto, a beneficio di passeggeri e accompagnatori, rent-a-car e pubblica mobilità, con l'obiettivo di offrire ai viaggiatori e ai comuni limitrofi un'esperienza di ricarica semplice ed efficiente, mitigando al contempo la crescente domanda globale di energia. I punti di ricarica Atlante, accessibili anche alle persone a ridotta mobilità, saranno a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette e fruibili da tutti i veicoli elettrici.

Il progetto proposto da Atlante prevede l'utilizzo di pensiline e soluzioni modulari, che vanno dalla ricarica quick da 22kW a quella ultra-rapida da 200kW, nelle diverse aree aeroportuali, nonché di sistemi di accumulo d'energia per affrontare i momenti di picco nella domanda, infine l'introduzione di una soluzione innovativa per la dissuasione dell'occupazione abusiva degli stalli di sosta.



