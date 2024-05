Greenture (Snam), oltre 85 stazioni di rifornimento di metano

Greenture, controllata al 100% da Snam, dispone di una rete di 85 stazioni di rifornimento di Gnl per camion e gas naturale per autoveicoli in Italia. Lo ha detto il presidente e direttore generale Alessio Torelli, intervenuto alla fiera Transpotec in corso a Milano. L'obiettivo di un'ulteriore espansione nel territorio, l'azienda ha recentemente inaugurato un nuovo impianto di caricamento di camion cisterna a Panigaglia (La Spezia), e un impianto di liquefazione in provincia di Caserta, che "garantiranno una maggiore disponibilità di questo carburante in un'area estesa del territorio nazionale, consolidando il ruolo di Greenture come catalizzatore del processo di decarbonizzazione dei trasporti".



