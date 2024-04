A BlaBlaCar linea di credito da 100 milioni per crescere

BlaBlaCar ha ottenuto una linea di credito da 100 milioni di euro per eventuali operazioni di acquisizioni e per rafforzarsi. Lo riporta Bloomberg evidenziando che l'azienda nel 2023 ha chiuso il suo primo anno di completa redditività dopo un periodo "piuttosto difficile" a causa della pandemia.

Le vendite nette sono cresciute del 29% l'anno scorso e l'azienda ha dichiarato che 80 milioni di passeggeri hanno prenotato viaggi attraverso la sua applicazione. Poco prima dell'arrivo della pandemia la società stava valutando la quotazione in Borsa ma al momento l'operazione non sarebbe all'ordine del giorno.

"Non siamo in un processo di processo di quotazione in borsa e non credo che lo faremo a breve", afferma l'amministratore delegato Nicolas Brusson.



