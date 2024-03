Audi apre un nuovo charging hub a Francoforte sul Meno

Un nuovo charging hub di Audi, situato nei dintorni dell'installazione di Orber Straße, è stato inaugurato a Francoforte sul Meno. Aperto ad auto elettriche di qualsiasi brand, offre ricariche in HPC con potenza fino a 320 kW da quattro stazioni. Questa struttura, grazie ad un ampio spazio di manovra, consente di agevolare le operazioni di ricarica a tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità.

Inoltre, nel corso del rifornimento di energia, permette a coloro che usufruiranno del servizio, di visitare un'ex fabbrica storica con servizi di annessi, anche di ristorazione, nella quale si trova anche una collezione di auto d'epoca di fama internazionale.

La realizzazione di questo sito, in un luogo in cui la rete elettrica non sarebbe stata in grado di alimentare molteplici punti di ricarica HPC con potenze sino a 320 kW, è stata possibile grazie allo stoccaggio di batterie automotive giunte a seconda vita, che consentono d'immagazzinare oltre 1,05 MWh d'energia. Si tratta del sesto charging hub di Audi e, secondo Nikolai Senst, responsabile dell'implementazione degli Audi charging hub, a Francoforte ci si aspetta oltre 5.000 passaggi all'anno. Questo perché, come ha specificato Stephanie Wüst, consigliere comunale di Francoforte e capo del dipartimento per gli affari economici della città, nell'area metropolitana di questa città c'è un'alta densità di veicoli elettrici, con conseguente necessità, per i conducenti che non possono rifornire a casa o al lavoro, di poter utilizzare punti di ricarica rapida. Infine, come per i progetti pilota di Berlino e Monaco di Baviera, anche a Francoforte è presente l'assistenza virtuale, con gli addetti che forniscono suggerimenti mediante appositi display, da remoto e, in caso di difficoltà, offrono supporto per il pagamento mediante carta di credito o per la configurazione della funzione Plug & Charge.



