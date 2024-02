Generali con Pirelli e Aon per un'assicurazione su sostenibilità

Generali Global Corporate & Commercial Italia, Pirelli e Aon hanno siglato un accordo per la creazione di una soluzione assicurativa innovativa legata ai Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. La soluzione assicurativa studiata con il supporto di Aon da Generali e Pirelli, spiega una nota, è parametrata al raggiungimento da parte di Pirelli di determinati obiettivi correlati agli SDGs 3 e 8 (Good Health and Well Being e Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all), relativi a tematiche legate al prodotto e alla salute e sicurezza sul lavoro. Gli indicatori chiave (Kpi) che verranno misurati si focalizzano, in particolare, sulla formazione dei dipendenti, sul mantenimento di certificazioni di qualità, salute, sicurezza e ambiente, su accreditamenti specifici di alcuni laboratori R&D di Pirelli e sulle performance dei pneumatici a livello di aderenza sul bagnato. Fra i Kpi previsti dall'accordo rientra anche la conferma di Pirelli all'interno del Dow Jones Sustainability Index. L'iniziativa riguarda attualmente le polizze a delega Generali relative a Responsabilità civile prestatori d'opera, la polizza Recall e la polizza di Responsabilità civile verso terzi. "La soluzione assicurativa studiata insieme a Pirelli e Aon rientra tra le iniziative attivate da Generali per fornire polizze che integrino componenti ESG", commenta Franco Franzoso, head of Generali GC&C Italia. "L'accordo con Generali GC&C Italia e Aon testimonia la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business, tra cui il Risk Management, e si inserisce nel percorso strategico di sostenibilità dell'azienda", afferma Vincenzo De Cesaris, head of Finance, M&A and Risk Management di Pirelli. "Siamo orgogliosi di aver realizzato insieme a Pirelli e a Generali GC&C Italia questa innovativa soluzione di trasferimento del rischio", dichiara Marco Dubini Daccò, presidente esecutivo di Aon.



