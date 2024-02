Transizione verde, in Colorado contributo indiani Weenuche

La tribù dei nativi americani Weenuche sta costruendo nella riserva dell'Ute Mountain Ute in Colorado un parco solare da 1 miliardo di dollari. Si tratta del Sun Bear Solar Project, che con i suoi 2,2 milioni di pannelli distribuiti su circa 2.000 ettari di territorio desertico diventerà uno dei più grandi parchi solari degli Stati Uniti.

Situato a circa 15 km a sud della capitale della tribù Towaoc, il parco fotovoltaico Sun Bear Solar potrà generare 971 megawatt (MW) di energia. Verrà collegato per la distribuzione - quando sarà operativo nel 2026 - alla linea elettrica della Western Area Power Administration. Si prevede che verranno creati oltre 500 nuovi posti di lavoro.

"Noi dell'Ute Mountain Ute siamo stati per molto tempo una tribù che ha utilizzato combustibili fossili come petrolio e gas. Oggi - ha dichiarato il presidente di Ute Mountain Ute Manuel Heart - con la nuova situazione legislativa, il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, il passaggio alle rinnovabili rappresenta il nuovo futuro".



