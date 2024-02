Parchi nazionali britannici dello Yorkshire si elettrizzano

Parco naturale da visitare a zero emissioni in loco, è questo il concept che probabilmente ha guidato i britannici Yorkshire's National Parks a installare 18 colonnine per ricariche di vetture elettriche. Il progetto, realizzato in collaborazione con Bmw, ha interessato lo Yorkshire Dales National Park e il North York Moors National Park.

Si tratta di un primo importante passo nell'ambito del progetto Recharge in Nature che, entro il 2025, prevede l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in tutti i 15 parchi nazionali del Regno Unito. L'iniziativa, della durata di tre anni, punta a sostenere l'utilizzo di mezzi a batterie anche per il lavoro degli impiegati nei parchi, per contribuire a ridurre in queste aree protette sia le emissioni prodotte localmente sia l'inquinamento acustico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA