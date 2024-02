Pnrr: Campobasso, presentati i sei nuovi autobus elettrici

"Campobasso è la prima città del centro sud Italia ad aver portato a termine tutte le complesse procedure di gara ed avere, quindi, gli autobus già assegnati". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità, Simone Cretella, presentando ai giornalisti i sei nuovi autobus elettrici acquistati dal Comune nell'ambito dei finanziamenti Pnrr 'Rinnovo flotte bus e treni verdi' per un importo di circa 4 milioni di euro. I nuovi mezzi, di ultimissima generazione - ha aggiunto - terminate le procedure burocratiche di immatricolazione, la necessaria formazione per il personale conducente e l'allestimento delle infrastrutture per la ricarica, entreranno presto in servizio per dare un deciso rinnovamento al parco bus cittadino, oramai vetusto ed a fine vita".



