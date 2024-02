Campobasso a breve in funzione sei autobus elettrici

A breve entreranno in funzione a Campobasso sei autobus elettrici per il trasporto urbano. Sono stati acquistati dall'Amministrazione comunale grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr attraverso la Misura 'Rinnovo flotte bus e treni verdi'. Palazzo San Giorgio ha formalizzato l'atto di concessione in usufrutto alla società 'Seac' per integrare il parco mezzi già in circolazione con lo scopo di ottimizzare alcuni servizi.

Nella delibera di Giunta viene anche specificato che "seppure la Seac si trova in situazione di esercizio temporaneo, occorre procedere con l'affidamento dei citati bus elettrici viste le condizioni dell'attuale parco rotabile in circolazione, le vertenze sindacali in atto, le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, e il raggiungimento di milestone e target previsti per i programmi e progetti finanziati con fondi Pnrr".





