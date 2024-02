Brasile: al via installazione 600 punti ricarica auto elettriche

Con l'obiettivo di ampliare la rete pubblica di colonnine per la ricarica di auto elettriche rifornite con energia pulita la società energetica brasiliana Raízen e la compagnia cinese di veicoli elettrici Byd hanno firmato un accordo che prevede l'istallazione di 600 punti di ricarica rapida in otto grandi città del Paese. Lo riferiscono le imprese in una nota congiunta. Le installazioni inizieranno nel 2024 e la previsione è che il progetto si concluda in 3 anni. Gli oltre 18 megawatt di potenza installata delle colonnine verranno completamente da fonti rinnovabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA