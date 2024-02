Green Ncap: 5 stelle verdi alle elettriche testate nel 2024

Green Ncap, nella prima serie di test del 2024, ha analizzato 6 vetture, 5 elettriche e una ibrida a benzina, con le prime che si sono aggiudicate le 5 stelle verdi, e l'ibrida che ha avuto 3 stelle.

Nello specifico, il miglior risultato è stato quello della BYD Dolphin Design, che ha ottenuto valori di consumi decisamente contenuti anche nei percorsi autostradali, raggiungendo un punteggio medio del 98%. Questa percentuale di valutazione è stata raggiunta anche dalla Hyundai Ioniq 6 First Edition, che si è distinta per la sua aerodinamica e per la cura del propulsore, oltre che per il sistema di riscaldamento, maturando valori di efficienza notevoli a dispetto di un peso di 2.000 kg. Ottimo risultato anche per la BMW i4 eDrive 35, elettrica a trazione posteriore, che ha maturato un punteggio medio del 96% ed ha fatto riscontrare consumi oltre ad un notevole comfort termico. Leggermente più distaccate nel punteggio medio, con un valore del 95%, la MG 4 Comfort e la smart #3 Pro+. La prima offre buoni valori di consumo e autonomia sia a temperature normali che invernali; mentre la seconda garantisce ottimi valori di consumo a fronte di una potenza massima di 200 kW e una capacità della batteria (dichiarata) di 65 kWh.

L'unica ibrida del lotto, la Bmw Serie 2 Active Tourer, si è attestata su un punteggio medio del 51%, per via del sistema di scarico che riduce al minimo le sostanze inquinanti, e di un gruppo propulsore che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2.



