La Mercedes GLC si evolve con l'ibrido plug-in a gasolio

La Mercedes GLC di ultima generazione ha uno stile figlio di un'evoluzione tecnologica che ha portato il Suv della stella ad ospitare, sotto le nuove forme, una power unit ibrida plug-in dalle grandi potenzialità, anche per via dell'abbinamento con il comparto termico a gasolio.

Il design si distingue per il nuovo frontale, nel quale i fari si raccordano direttamente alla mascherina del radiatore per accentuarne la larghezza, ed è presente una nuova protezione paracolpi cromata. Dalla versione AMG Line, i rivestimenti dei passaruota sono offerti anche in tinta con la carrozzeria, mentre nella variante Coupé i montanti posteriori inclinati cambiano lo stile della vista posteriore. La personalità del Suv della stella si esplica anche attraverso i fari DIGITAL LIGHT con luci di marcia diurne supplementari a forma di ellisse e nuovi elementi decorativi blu (in opzione), e mediante le nuove luci posteriori sdoppiate con il corpo interno dall'aspetto tridimensionale. Comoda e sportiva allo stesso tempo, la GLC presenta una plancia orientata verso il guidatore con una strumentazione digitale da 12,3 pollici ed uno schermo per l'infotainment da 11,9 pollici, a cui si aggiunge, a richiesta, l'head-up display a colori. Il sistema multimediale MBUX di ultima generazione consente di cambiare lo stile del quadro strumenti, offre la navigazione con la realtà aumentata, e può contare su un assistente vocale in grado di dialogare e di apprendere ancora più informazioni con maggiore rapidità. Gli aggiornamenti sono over the air e consentono di aggiungere nuove funzioni anche su vetture già acquistate.





La variante Coupé presenta sospensioni sportive già dall'equipaggiamento standard, la trazione integrale 4MATIC di serie, ed offre l'asse posteriore sterzante da 4,5 gradi, in opzione, all'interno del pacchetto tecnologico insieme alle sospensioni pneumatiche AIRMATIC. Tra le motorizzazioni spicca la power unit ibrida plug-in appannaggio della GLC 300de 4MATIC Suv e Suv Coupé, che permette di viaggiare fino a 136 km in modalità elettrica, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 31,2 kWh, che si ricarica all'80% in 20 minuti in corrente continua ad una potenza di 60 kW. Il powertrain alla spina è composto da un motore turbodiesel 2 litri da 197 CV accoppiato ad un propulsore elettrico da 136 CV, per una potenza combinata di 333 CV. Quindi, sfrutta i vantaggi del diesel e dell'alimentazione a batteria, per offrire un consumo di 0,5-0,4 litri/100 km. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA