Li Mega: MPV elettrico da 710 km di autonomia

Si chiama Li Mega, ed il nome riflette le dimensioni superiori ai 5 metri di lunghezza di questo MPV del brand cinese che, in base a quanto riporta carnewschina.com, sarà lanciato sul mercato interno il 1° marzo con un prezzo che, al cambio, sarà inferiore ai 77 mila euro.

Le sue caratteristiche tecniche annoverano la presenza un motore anteriore da 155 kW e di un propulsore posteriore da 245 kW per una coppia di 542 Nm. Valori che consentono al veicolo in questione di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Sotto la linea moderna e levigata si nasconde una batteria da 102,7 kWh, che promette un'autonomia di 710 km e che, grazie ad un'architettura da 800 volt, accetta una potenza di picco di ricarica di 552 kW per recuperare in 12 minuti 500 km di autonomia da una colonnina HPC. Particolare la configurazione dell'abitacolo con due posti anteriori, due per la seconda fila e tre per la terza. Inoltre, il volante presenta uno schermo da 4,82 pollici incorporato nella parte centrale, mentre sulla plancia ci sono due display da 15,7 pollici per l'infotainment che danno vita ad una sorta di mega tablet.



