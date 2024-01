Aperto nel Milanese distributore di Biodiesel

Ha aperto a Carpiano il primo distributore della Lombardia di biodiesel HVO100. Il carburante ecologico, ottenuto al 100% da fonti rinnovabili, in grado di abbattere sino al 90% le emissioni dei mezzi che lo utilizzano, viene distribuito dalla Costantin in collaborazione con la rete Ekopoint.

Come spiega l'azienda veneta di Borgo Padovano, l'Hydrogenated vegetable oil è un combustibile vegetale idrogenato che può essere utilizzato dai veicoli Diesel di ultima generazione, è già stato testato in Nord Europa, dove attualmente viene largamente utilizzato, e non ha mai dato alcun problema ai veicoli per i quali è stato impiegato. Privo di aromatici e poliaromatici, l'HVO100 viene prodotto in due fasi.

Nella prima, detta idrotrattamento, le materie prime vengono saturate con idrogeno. Nella seconda viene alterata la struttura chimica per conferire le qualità desiderate al prodotto finale.

Già in vendita in Veneto, quindi, l'HVO100 è ora disponibile anche in Lombardia in attesa di arrivare anche in altre regioni.

Con l'apertura milanese, sono 26 le stazioni di servizio Costantin in cui è presente l'HVO100, compresa quella di Merlara, l'unica in Italia ad aver completamente eliminato il diesel fossile.

Al riguardo, Marco Vetrali, direttore commerciale Costantin Spa sottolinea: "Il Milanese è una porta di accesso a nuove possibilità commerciali. Con Ekopoint inizia una nuova fase di distribuzione del carburante green: non sarà possibile trovarlo solo nei distributori Costantin, ma anche in altre marche.

Contiamo così di accelerare la sua diffusione a livello nazionale".



