Elli raggiunge i 600.000 punti di ricarica in Europa

Elli (Volkswagen Group Charging) ha raggiunto il 29 dicembre 2023 il traguardo di oltre 600.000 punti di ricarica offerti ai suoi clienti in 27 Paesi europei.

Il risultato fa parte di una strategia che il provider di ricarica ed energia, nonché brand del gruppo Volkswagen, sta attuando per espandere il proprio business sui servizi relativi alla mobilità, puntando anche sull'ampliamento quantitativo della rete, per offrire un maggiore comfort di ricarica. Il tutto è improntato a fornire uno sviluppo significativo della mobilità elettrica in Europa.

Tramite la Selected Partner Network, ovvero utilizzando una rete di partner selezionati di operatori di stazioni di ricarica premium, che al momento annovera Ionity Europe, Aral Pulse, gli hub di ricarica Audi in Germania, Austria e Svizzera, ed Ewiva in Italia, l'esperienza dei clienti migliora attraverso rigorosi criteri di qualità. Infatti, i punti di ricarica, posizionati in luoghi strategici, sono ad alte prestazioni e dispongono di strutture come bar, ristoranti e servizi igienici. Inoltre, coloro che hanno scelto la tariffa Elli Drive Highway possono beneficiare anche di sconti e tariffe più basse.

"Mentre la mobilità elettrica continua a guadagnare slancio - ha detto Giovanni Palazzo, ceo di Elli - Volkswagen Group Charging GmbH rimane in prima linea nell'innovazione, contribuendo alla creazione di un'infrastruttura di ricarica ed energia solida e affidabile in tutta Europa".

