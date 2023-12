Aosta, il Comune vuole ridurre l'uso dell'auto tra i dipendenti

La giunta comunale di Aosta ha deliberato l'adozione del Piano spostamento casa-lavoro della città. Si tratta di un provvedimento previsto ogni anno dalla normativa per imprese e pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti e sede in un capoluogo di regione.

Un primo obiettivo dell'amministrazione comunale è di ridurre dal 48% al 40% la quota di dipendenti che oggi utilizzano l'automobile come strumento per raggiungere il municipio. Gli strumenti individuati, per un investimento di 10.500 euro, sono otto: il rimborso chilometrico (buoni mobilità), la dotazione di auto aziendali elettriche per gli spostamenti di servizio, incentivazioni per l'acquisto di abbonamenti a prezzi ridotti del trasporto pubblico locale per dipendenti e la creazione di una flotta di bici aziendali per gli spostamenti di servizio. A queste misure operative si affiancano, tra l'altro, la valutazione della possibilità di estendere il lavoro agile nell'ottica di ridurre gli spostamenti casa-lavoro, la comunicazione dei risultati del questionario ai dipendenti.

"Uno dei primi interventi che metteremo in campo - spiega l'assessore comunale alla Mobilità, Loris Sartore - sarà quello di contribuire al 50% della tessera di abbonamento per le linee del trasporto pubblico locale e, a seguire, un sistema di rimborsi chilometrici. In un'ottica di sistema, poi, sarà necessario dare seguito ai confronti avviati con altri enti attraverso il Mobility manager d'area, e penso soprattutto alla Regione, in modo da riuscire a attivare delle azioni comuni che diano dei risultati significativi in termini ambientali e di riduzione della congestione del traffico".



