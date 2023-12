Francia, a gennaio parte leasing sociale per auto elettriche

Il Governo francese accelera sul fronte della transizione della mobilità e della democratizzazione dell'accesso all'auto elettrica.

Dal prossimo primo gennaio - come si legge sul sito https://www.gouvernement.fr - il Ministero della transizione ecologica e della coesione territoriale metterà online una piattaforma che permetterà di accedere ad un programma governativo per disporre di un'auto elettrica al costo di soli 100 euro al mese.

Questo noleggio a lungo termine, un vero e proprio leasing sociale che era stato annunciato da Emmanuel Macron lo scorso anno, dovrebbe consentire alle famiglie con reddito più basso di passare alla mobilità con auto 100% a batteria, evitando spese superiori alle possibilità per abbandonare il veicolo di vecchia generazione posseduto.

Le condizioni per accedere al beneficio, come riporta il sito mon-leasing-electrique.gouv.fr, sono la maggiore età; l'avere domicilio in Francia e appartenere ad un nucleo familiare che ha un reddito fiscale di riferimento inferiore a 15.400 euro.

Occorre poi abitare a più di 15 chilometri dal posto di lavoro e usare la tua auto personale per arrivarci. I lavoratori dipendenti dovranno richiedere un certificato che attesti la distanza.

Gli autonomi dovranno invece fornire una dichiarazione giurata e la prova dell'iscrizione ad un sistema di previdenza sociale per l'anno in corso. Infine si devono percorrere più di 8.000 km all'anno nell'ambito dell'attività professionale.

Per il momento non sono stati forniti dettagli su marche e modelli che faranno parte del programma ma come ha anticipato Emmanuel Macron in un suo video postato su X (twitter.com/EmmanuelMacron) le auto che aiuteranno alla diffusione dell'elettrificazione dovranno essere fabbricate in Francia.



