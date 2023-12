Volvo apre un nuovo punto di ricarica Powerstop a Roma

A quasi 2 anni dalla partenza, il progetto Powerstop è stato completato nella sua prima fase, che ha comportato l'individuazione delle concessionarie Volvo più vicine alla rete autostradale e la collocazione, presso le sedi in questione, di una stazione di ricarica ultrafast. L'ultimo showroom che ha aderito all'iniziativa è stato C.A.R. Room, situato in Via Giovanni Capranesi 43, presso l'uscita GRA Uffici Finanziari.

Come ha riferito Michele Crisci, presidente di Volvo Cars Italia: "Ad oggi, dopo il primo inaugurato a Perugia il 10/02/2022, sono 22 i punti di ricarica Powerstop, alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili, ed aperti a tutti, non solo ai clienti Volvo". Volendo fare un consuntivo, fino ad ora, le stazioni Powerstop hanno prodotto 39.000 ricariche per affrontare l'equivalente di 4,5 milioni di chilometri. Di queste, la maggior parte, quasi 7.000, 6.903 per esattezza, sono state effettuate a Milano; mentre, in media, per ogni ricarica sono stati aggiunti 23 kWh, per un tempo medio di sosta di 17 minuti. Si tratta di dati che tendono a sfatare il luogo comune che le auto elettriche vengono ricaricate con tempi lunghi e per grandi quantitativi di energia, visto che, mediamente, nelle stazioni Powerstop gli automobilisti hanno erogato l'energia sufficiente per una distanza di 115 km. Tutto questo ha consentito di non emettere 547 tonnellate di CO2 nell'atmosfera dal 2022 al 2023. L'evoluzione del progetto Powerstop prevede, nella seconda fase, le inaugurazioni delle sedi di Vicenza, Magenta, Empoli e Catania; in seguito arriverà anche la stazione di ricarica di Napoli. L'obiettivo è quello di avere un punto di approvvigionamento di energia Powerstop ogni 150 km di rete autostradale, e di arrivare a 50 punti di ricarica in tutta Italia, di cui 30 ultrafast e 20 con una potenza di 50 kW.

Oltre a collocare le stazioni nel punto giusto però, è importante dare la possibilità alle persone di poter ricaricare facilmente, pagando come nelle stazioni di servizio convenzionali. In base ad una direttiva europea, infatti, dal mese di aprile del 2024 si potrà pagare con la carta di credito nei nuovi punti di ricarica accessibili al pubblico, mentre per quelli già esistenti bisognerà attendere il 1 gennaio 2027. In questo Volvo precorre i tempi, visto che nella stazione Powerstop di C.A.R. Room, ed in tutte le altre della rete, questa procedura si potrà effettuare dal 2024.

Inoltre, per migliorare ulteriormente il servizio, il brand scandinavo dal 16 novembre ha cambiato mobility service provider, passando a DCS, acronimo di Digital Charging Solutions, che in futuro consentirà di utilizzare anche il metodo di pagamento automatico plug & charge. Il prezzo promozionale per i soli clienti Volvo è di 0,50 euro/KWh su tutte le infrastrutture DCS in Europa con potenza superiore ai 100 kW. Si tratta di una promozione gratuita per i primi 12 mesi, e che, successivamente, prevede un canone mensile di 14,99 euro.

