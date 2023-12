Al via la quarta edizione di "Dove arrivo con…" lungo il GRA

E' partita nella mattinata di oggi la prova comparativa di efficienza denominata "Dove arrivo con", organizzata dalle testate MOTOR1 ed InsideEVs. L'elenco delle partecipanti annovera la BMW i5; la BYD Seal; la Fiat 600E; la Hyundai IONIQ 6; la Jeep Avenger; la Kia EV9; la Lexus RZ; la Lucid Air; la Tesla Model 3; la Toyota bZ4X ; e la Volkswagen ID.7. Il test indipendente, partito dal quartiere Eur, dove ci sono ben 131 punti di ricarica, ha lo scopo di misurare l'efficienza di oltre 10 modelli elettrici in condizioni di guida reale lungo il grande raccordo anulare. Nello specifico, ad ogni giro di raccordo verranno percorsi 68,2 km, e la prova, per ogni vettura che ha preso il via con la carica al 100%, verrà interrotta quando la batteria arriverà al 5% della carica disponibile: un quantitativo tale da consentire la ricerca di una colonnina nelle vicinanze. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza dello stile di guida, per incrementare le percorrenze ed adottare una condotta di marcia sostenibile. Per sapere quanti giri intorno a Roma è possibile effettuare con un'auto elettrica senza ricaricare, conoscere le reali autonomie dei modelli coinvolti, e capire quanto costa percorrere 100 km con una vettura a batteria, bisogna attendere il mese di gennaio, quando verranno forniti i risultati.



