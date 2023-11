Da Comune Firenze nuovi incentivi acquisto auto meno inquinanti

Il Comune di Firenze lancia il nuovo bando per l'acquisto di auto meno inquinanti, per un importo totale di 3 milioni di euro, che sono sommabili agli incentivi statali: tra le novità la possibilità di scegliere auto usate o benzina Euro 6. Il contributo per un privato può arrivare a 3.500 euro per un'auto a benzina o 5.000 per una elettrica nuova. I cittadini che vogliono partecipare al bando dovranno avere un Isee massimo di 50mila euro e sono previsti importi maggiori per chi ha l'Isee sotto i 36mila euro. Il nuovo avviso, presentato dagli assessori Andrea Giorgio (ambiente) e Stefano Giorgetti (mobilità), scadrà a settembre 2024. L'aspetto principale riguarda la tipologia dei veicoli ammessi a contributo: oltre a quelli ad alimentazione elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica, a gpl e metano o bifuel, viene ora ricompresa anche l'alimentazione a benzina (anche mild-hybrid) e i soggetti giuridici potranno beneficiare del contributo anche per l'acquisto di veicoli ad alimentazione diesel Euro 6. Altra novità: potranno essere acquistati anche veicoli usati di queste categorie, con l'esclusione dei veicoli diesel. Per i residenti, gli investimenti ammissibili a contributo riguarderanno esclusivamente l'acquisto di una autovettura di prezzo inferiore a 40.000 euro. In caso di acquisto di veicoli usati, il prezzo di acquisto del veicolo dovrà essere inferiore a 20.000 mila euro. Per i soggetti giuridici sarà invece possibile ottenere contributi per l'acquisto di tutte le tipologie di veicoli senza limiti di valore. I privati potranno acquistare un solo veicolo mentre le persone giuridiche potranno chiedere il contributo per non più di due. L'entità massima del contributo è stabilità nel 50% del costo totale. Gli incentivi che saranno erogati varieranno in base all'Isee e alla tipologia di veicoli: per un'auto elettrica nuova il contributo massimo è di 5.000 euro, per una elettrica usata 4.000 euro; per un gpl il contributo massimo per un'auto nuova è di 4.000 euro mentre per un'auto usata si arriva fino a 3.200 euro; per un veicolo a benzina si va da 3.500 a 2.800 euro a seconda che l'auto sia nuova o usata. Per le persone giuridiche, il contributo può arrivare a 8.000 euro per un veicolo elettrico nuovo o 6.400 euro per un elettrico usato, mentre per un Euro 6 si arriva a 5.000 euro per il nuovo o 4.000 per l'usato.

"Le novità su cui ho lavorato in questi mesi sono molto importanti - ha dichiarato Giorgio - perché con i 3 milioni in più e con la possibilità di acquistare anche auto usate diamo una spinta importante al ricambio dei mezzi inquinanti. È la prima volta che i bandi finanziano anche l'acquisto delle auto usate e questo, assieme alla progressività in base all'Isee, rende evidente la nostra volontà: una transizione giusta che stia a fianco delle persone ed aiuti chi ha meno disponibilità economiche".

"Il nuovo bando - ha affermato Giorgetti - rappresenta una iniziativa importante dell'amministrazione a favore dei cittadini e delle imprese perché mettiamo sul piatto risorse ingenti che si sommano anche i contributi statali e ad eventuali altri incentivi".



