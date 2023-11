Mercedes apre suo primo hub di ricarica europeo a Mannheim

Con l'inaugurazione del suo primo Charging Hub a Mannheim in Germania, Mercedes-Benz stabilisce nuovi standard per una ricarica rapida, sicura ed ecologica dei veicoli elettrici, offrendo una capacità fino a 300 kW.

Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza di Volker Wissing, ministro federale del digitale e dei trasporti, è stata presentata anche la partnership con lo specialista dell'energia E.on che si occuperà della costruzione e della gestione della nuova rete di ricarica Mercedes-Benz che - va ricordato - sarà aperta ai veicoli di tutti i marchi.

Entro la fine del decennio, Mercedes-Benz prevede di creare più di 2.000 stazioni di ricarica proprie in tutto il mondo che offriranno oltre 10.000 prese rapide. A Mannheim è ora possibile ricaricare auto e furgoni in sei punti ciascuno dei quali ha una potenza di 300 kW. Da notare che ogni charger ha una sola porta per garantire che venga sempre erogata la massima energia.

Grazie alla gestione intelligente della ricarica, ogni veicolo può così sfruttare la massima energia disponibile tanto che alcuni modelli elettrici sono già in grado di ricaricarsi dal 10% all'80% in meno di 20 minuti.

I clienti Mercedes-Benz dei modelli elettrici beneficiano in Germania di speciali condizioni come ad esempio una tariffa di benvenuto. Ciò include la ricarica gratuita tramite il servizio di ricarica Mercedes me Charge presso tutti i nuovi Mercedes-Benz Charging Hub durante i primi mesi.

"L'apertura del primo Mercedes-Benz Charging Hub in Germania rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso una guida a zero emissioni - ha detto Franz Reiner, ceo di Mercedes-Benz Mobility AG - Ampliando l'infrastruttura di ricarica rapida, stiamo rendendo più semplice per i nostri clienti il passaggio alla mobilità elettrica e, allo stesso tempo, stabilendo allo stesso tempo nuovi standard nella ricarica dei veicoli a batteria".



