Polestar Truth Bot contrasta la disinformazione sul clima

Si chiama Polestar Truth Bot, il bot progettato su X (precedentemente Twitter) per rendere note le più comuni inesattezze in merito al cambiamento climatico e relative all'industria automobilistica. La scelta del brand nasce dalla necessità di rispondere al peggioramento delle condizioni ambientali dovuto alla disinformazione, ed in seguito alla diffusione di informazioni fuorvianti in relazione al clima che si aggirano sulle piattaforme dei social media. Polestar si riallaccia all'allarme lanciato dagli scienziati in merito all'aumento dei "bot negazionisti del clima", ed al monito delle Nazioni Unite che hanno sottolineato come la disinformazione stia "ritardando azioni urgenti per garantire un futuro vivibile per il pianeta". Quella di X come vetrina social per veicolare un messaggio corretto sul clima, inoltre, è una decisione che si basa sul rapporto di Climate Action Against Disinformation, che ha rivelato come questa piattaforma si sia classificata agli ultimi posti tra le cinque principali piattaforme di social media per quanto riguarda le azioni volte a limitare la diffusione della disinformazione. Così, fino al 30 novembre, in vista della COP28, il Polestar Truth Bot si concentrerà nello sfatare i miti sul clima utilizzando dati concreti.

"L'abuso deliberato dei dati sul clima è incredibilmente dannoso - ha dichiarato Fredrika Klarén, head of sustainability di Polestar - soprattutto ora, nel periodo che precede la COP28, la conversazione è confusa tra realtà e finzione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA