Sicurezza stradale, Sisto 'urgente riflessione sui monopattini'

"I monopattini sono il terreno su cui è assolutamente necessario intervenire per evitare che vengano scambiati come luoghi 'diversi' in cui le regole non si applicano, una sorta di affrancamento da tutti i vincoli. Sul punto , una riflessione è quanto mai urgente per fare in modo che la facilità di locomozione non sia trasformata in agilità nel bypassare le norme comportamentali". Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo alla presentazione del "Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023 - Tecnologia e persone". "Sul piano della sicurezza stradale - ha proseguito -, il diritto non basta. E' chiaro che i passi in avanti fin qui compiuti sul piano della normativa sono stati molto utili e presto lo saranno ancora di più. Pensiamo, ad esempio, al reato di omicidio stradale, come al corpo di norme, di prossima entrata in vigore, approvato da questo governo a giugno: un 'diritto utile', modellato sulle esperienze di vita.

In questo caso, intervenire su temi come la velocità, lo stato di ebbrezza, l' omissione di soccorso, il consumo di stupefacenti non può bastare; serve un passo ulteriore, componendo una sorta di puzzle diversificato a protezione della persona. Occorre così lavorare sull'implementazione di quelle tecnologie adatte ad aiutare il guidatore ad essere attento; cosi come è necessaria la formazione, per stimolare maggiore consapevolezza; serve infine un'educazione, soprattutto a livello familiare, al mutuo rispetto delle regole e una cultura individuale della sicurezza che abbia quale fulcro il concetto chiave della prevenzione", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA