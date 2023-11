Hyvia con la nuova architettura Van H2-TECH al Solutrans

In occasione del salone Solutrans, a Lione, in Francia, Hyvia, fino al 25 novembre, mostra la nuova architettura del furgone a idrogeno Renault Master Van H2-TECH, del quale ci saranno le prime consegne dal secondo trimestre 2024. Introdotte tre nuove versioni: L2H2, L3H2 e L3H3, con la terza che sfrutta il lavoro di Kollé per essere allestita come veicolo officina. Nello stand Hyvia situato nel padiglione 4, è presente anche la versione L3H3+, realizzata dall'allestitore Sortimo, per le attività post-vendita, che sarà disponibile anche per dei test dinamici in un'apposita area. La nuova architettura di furgone a idrogeno con tecnologia H2-TECH, oltre a produrre zero emissioni, si ricarica in meno di 5 minuti, ha un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTC (405 km per la variante L3H3+), e consente un aumento del carico utile fino a 1389 kg. Inoltre, consente lo stoccaggio dell'idrogeno nel sottoscocca senza rialzare il pianale, e presenta la cella a combustibile integrata nel vano motore.

Hyvia è a lavoro anche per sviluppare i furgoni ad idrogeno di nuova generazione, previsti per il 2025, e realizzati partendo dal nuovo Renault Master, anch'esso presentato nella kermesse dedicata ai veicoli da lavoro.

L'impegno di Hyvia raddoppia, visto che, fino al 24 novembre, sarà presente al salone organizzato da Hydrogen Europe a Bruxelles, in Belgio, per la settimana europea dell'idrogeno con la variante ad idrogeno L3H3+ del Renault Master Van H2-TECH in esposizione statica presso lo stand C30 del padiglione 11.



