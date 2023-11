Ampere guida la transizione elettrica di Renault

La transizione energetica per il gruppo Renault subisce un'importante accelerazione grazie ad Ampere, azienda indipendente che ha il compito di progettare, sviluppare, produrre e commercializzare veicoli elettrici per il brand Renault nel Vecchio Continente. Forte di 11.000 dipendenti, il 35% dei quali ingegneri, questa realtà è impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni, entro il 2035, e nello sviluppo software. Tramite investimenti rivolti a piattaforme native per veicoli elettrici, ad un ecosistema industriale dedicato all'elettrico puro, e ad una roadmap che prevede una riduzione dei costi del 40% entro il 2027/2028, tra la prima e la seconda generazione di veicoli elettrici del segmento C, Ampere mira a raggiungere un pareggio di costo tra veicoli elettrici e termici con maggior rapidità dei competitor.

Sono 7 i modelli attesi nella gamma ad impatto zero Renault per il 2031, tra questi annoveriamo la Mégane E-Tech, la Scénic E-Tech, la Renault 5, la Renault 4, "Legend", ed altri due veicoli. Inoltre, nel 2026 è previsto il primo Software-Defined-Vehicle (SDV). Tra gli obiettivi di Ampere c'è quello di raggiungere circa 1 milione di veicoli nel 2031, ed un fatturato di oltre 25 miliardi di euro nello stesso anno con tutti i 7 veicoli nuovi in produzione. Inoltre, all'obiettivo di fatturato pari ad oltre 10 miliardi di euro nel 2025, si affianca a quello di pareggio di utili e free cash-flow sempre nella stessa annualità, con margine operativo superiore al 10% a partire dal 2030 e conversione di cassa superiore all'80% nel 2031.



Quattro gli stabilimenti di Ampere che fanno parte del complesso denominato ElectriCity: un ecosistema unico e compatto che riunisce il 75% dei fornitori entro un raggio di 300 km, ed il 75% dei potenziali clienti entro un raggio di 1.000 km, per ridurre i costi logistici del 40%. Nello specifico, Douai e Maubeuge sono dedicati all'assemblaggio dei veicoli di Ampere e dei modelli dei suoi partner; Ruitz alla produzione dei comparti batterie e dei componenti elettrici; mentre Cléon è in fase di conversione per diventare uno degli stabilimenti più grandi e competitivi in Europa per la produzione di motori elettrici.

Questa sistema produttivo consentirà, a partire dalla nuova Renault 5 elettrica, di assemblare un'auto in appena 9 ore.





