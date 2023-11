Löw: "lavorare su diversi punti per diffondere l'elettrico"

Nell’evento Solutrans 2023, dedicato ai veicoli commerciali, Heinz-Jürgen Löw, SVP, Renault brand, light commercial vehicle, ha presentato in anteprima il Renault nuovo Master. Un prodotto di rilevante importanza per il marchio transalpino, da sempre protagonista sul mercato.

Durante l’incontro con la stampa, Löw ha sottolineato come le 3 varianti di motorizzazione del Master siano state pensate per avere una flessibilità d’offerta, anche perché non è semplice capire in quale direzione possa andare il mercato nei prossimi anni. Ad oggi, la quota dell’elettrico per i van commerciali in Europa è dell’8%, ma potrebbe crescere, e proprio su questo punto, Löw ha indicato che sono diversi i punti su cui agire per una maggiore diffusione dei veicoli elettrici.

Tra i vari paesi europei, infatti, ci sono costi differenti dell’energia, inoltre è importante avere incentivi per diffondere quest’alimentazione, ed ottenere una presenza maggiore dei punti di ricarica. Renault, però, guarda avanti, con 2 impianti per assemblaggio di batterie nel nord della Francia, e non si preclude la strada dell’idrogeno, con il nuovo Master che arriverà anche con questa motorizzazione tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ed avrà un’autonomia di 500 km.

