Ford corre verso la sostenibilità alla Rome 21K

C'è grande attesa per la gara Rome 21K, che attraverserà le strade della città eterna domenica 19 novembre, ed avrà Ford come title sponsor, per una competizione all'insegna della sostenibilità come suggerisce la presenza annunciata della Mustang Mach-E e del nuovo Explorer 100% elettrico. La gara podistica di stampo internazionale vedrà la partecipazione di atleti agonisti ed amatori provenienti da più di 35 nazioni, che si cimenteranno con un percorso suggestivo, che si snoda in alcuni dei punti più affascianti della capitale, come Piazza di Spagna e Piazza Venezia. Oltre alla mezza maratona, è in programma anche una corsa di 10 chilometri, che avrà anche una declinazione non competitiva, per condividere con turisti, cittadini, e famiglie l'emozione di attraversare location uniche in un'atmosfera coinvolgente. Nello stand Ford, presso l'Auditorium Parco della Musica, ci sarà la possibilità di ammirare la Mustang Mach-E, variante EV in formato Suv dell'iconica Pony car, ed il nuovo Explorer 100% elettrico: ovvero la prima vettura del brand a zero emissioni che viene prodotta in Europa. Tante le affinità di questo Suv con i runner che si cimenteranno nella competizione Rome 21k, e con tutti coloro che scelgono di indossare delle scarpe da corsa per iniziare un viaggio fatto di esplorazione, introspezione e libertà. Come ogni sessione di allenamento, infatti, il viaggio con l'auto elettrica va programmato, per godersi al meglio l'esperienza. E con il sistema multimediale SYNC Move, che sfrutta la navigazione connessa ed un ampio schermo da 14,6 pollici, gestire gli spostamenti risulta semplice ed intuitivo.

Ogni percorso inedito è fatto di scoperte, di sensazioni, così come ogni sessione di allenamento in una nuova location.

All'occorrenza, però, è importante ricaricarsi, e l'Explorer EV passa dal 10 all'80% di energia nel pacco batteria in appena 25 minuti utilizzando colonnine a corrente continua.

Una soluzione rapida, come quella attuata dai runner per nutrirsi durante gli allenamenti e le competizioni.

A rappresentare la categoria dei corridori, nell'area dedicata alla casa dell'ovale blu, sarà presente anche un ospite stimato da tutti coloro che si cimentano nella corsa, e da ogni sportivo in genere: Giorgio Calcaterra, per ben 3 volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona, nonché medaglia d'oro al valore atletico. La passione ed il sapere di questo inarrivabile sportivo, sarà condivisa con tutti coloro che raggiungeranno lo stand Ford nella giornata di domani, sabato 18 novembre, dalle 10 alle 13. Sempre nello stand Ford, fino al 19 novembre, ci saranno i volontari dell'associazione Peter Pan, sostenuta da Ford Italia, che attraverso la sua presenza arricchisce di solidarietà la manifestazione sportiva capitolina.



