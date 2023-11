Vaticano elettrifica la flotta, prima consegna di Vw al Papa

Cerimonia di consegna a Papa Francesco di due vetture Volkswagen totalmente elettriche, due ID.3 Pro Performance. Si tratta dei primi esemplari di un lotto di circa 40 mezzi, che vanno dalla ID.31 alla ID.4 e ID.5, che arriveranno in Vaticano nel 2024.

La Casa tedesca supporta lo Stato della Città del Vaticano nella sua transizione verso la mobilità sostenibile. Le vetture sono parte della strategia di decarbonizzazione che mira a rendere la flotta vaticana neutrale dal punto di vista ambientale entro il 2030. La mobilità sostenibile, d'altra parte, è al centro di un programma specifico, denominato "Conversione ecologica 2030", che mira a ridurre l'impronta di CO2 del parco veicoli dello Stato. Per raggiungere questo obiettivo, i veicoli esistenti devono essere gradualmente sostituiti da quelli elettrici, per rendere l'intera flotta neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2030.

Volkswagen, attraverso Volkswagen Financial Services, fornirà allo Stato della Città del Vaticano una flotta di vetture a partire dall'inizio del 2024. In fasi successive, sarà consegnato un numero crescente di veicoli a zero emissioni anche dei marchi del Gruppo Volkswagen, fino alla completa sostituzione dell'intera flotta entro il 2030.

Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione per marketing, vendite e after-sales della marca Volkswagen, e Christian Dahlheim, presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen Financial Services AG, hanno consegnato personalmente le prime vetture elettriche a Papa Francesco.





