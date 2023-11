La padovana Newtwen lancia una nuova tecnologia per batterie

Newtwen, startup dell'Università di Padova, ha lanciato con Meta System la prima soluzione tecnologica che rivoluziona il mercato delle auto elettriche consentendo la progettazione di strategie di alimentazione innovative garantendo ricariche fino al 30% più rapide, riducendo il consumo di materie prime per la produzione delle batterie. Tutto ciò è possibile con la nuova tecnologia Digital Twin on Edge applicata all'On Board Charger (unità che trasforma e controlla l'alimentazione di rete, proveniente dalla colonnina di ricarica, per rifornire la batteria dell'auto).

Fino ad oggi è stato difficile effettuare una gestione termica accurata degli On Board Charger, di conseguenza, sono sempre stati sovradimensionati, richiedendo l'integrazione di costose e ingombranti tecnologie hardware aggiuntive per il raffreddamento delle batterie, con importanti conseguenze su peso del veicolo, tempi di ricarica e costo delle batterie.



