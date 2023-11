Fiat e Fiat Professional ad EICMA 2023

L'EICMA torna a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre, l'evento prevede la partecipazione di Fiat e Fiat Professional, che confermano la propria presenza in qualità di espositori, visto che avranno uno stand dedicato ai propri veicoli commerciali elettrici. Inoltre, non manca una novità d'eccezione come la Fiat Topolino.

Fiat e Fiat Professional bissano quindi la loro partecipazione alla kermesse motoristica, dopo il successo del 2022, con lo stand presente al padiglione 18 in cui saranno esposti i modelli elettrici E-Ducato ed E-Scudo allestiti per il trasporto di moto e bici. La Fiat Topolino gli contenderà la scena, visto che compirà il debutto in società proponendosi come soluzione per la mobilità urbana, grazie alle sue dimensioni contenute ed al powertrain 100% elettrico.

Il mondo delle quattro ruote si unisce così a quello delle due ruote, per ampliare a 360° il concetto di mobilità, con idee e veicoli in grado di soddisfare le differenti esigenze di chi viaggia. In concomitanza con la manifestazione, inoltre, nello spazio Fiat e Fiat Professional si potranno incontrare Giuseppe Galassi, managing director di Fiat e Abarth in Italia, e Gianluca Zampese, Stellantis lcv business unit manager per l'Italia. Nella giornata di martedì 7 novembre, una delle due dedicate ai media ed agli addetti del settore, invece, sarà presente nello stand anche Vanni Oddera, ambassador di Fca.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA