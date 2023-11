Formula E: partnership tra Nissan e Coral per l'ambiente

Nissan incrementa il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale tramite la collaborazione con Coral in Formula E, che prevede l'utilizzo di un protocollo sui gas serra e un quadro di riferimento basato su metodi scientifici, per valutare con precisione l'impronta di carbonio della scuderia. Inoltre, annovera l'implementazione di un solido sistema di crediti attraverso il quale fornire una piena trasparenza sulla compensazione delle emissioni di carbonio. Tutto questo per aumentare la consapevolezza sulle ricadute di un uso scorretto dei crediti di carbonio e contribuire, nel contempo, alla riduzione delle emissioni a livello globale per un futuro più pulito.

Coral è un'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti, specializzata nella compensazione delle emissioni di anidride carbonica mediante la tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza e controllo dei mercati dei crediti di carbonio.

Una realtà che trova una valida sinergia con il brand giapponese impegnato a valutare costantemente il proprio impatto ambientale, e nella ricerca per migliorare le tecnologie verdi nel mondo degli sport motoristici, dove, nel 2022, ha ricevuto l'accreditamento ambientale FIA a 3 stelle per il team di Formula E. Questa partnership verrà sottolineata dal logo Coral su entrambe le vetture Nissan di Formula E nel corso della Stagione numero 10.



"Per Nissan la sostenibilità è un valore fondamentale e con il Nissan Formula E Team siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre le emissioni - ha dichiarato Tommaso Volpe, general manager Nissan Formula E e managing director Nissan Formula E Team - nella scelta del partner per raggiungere il nostro obiettivo di neutralità di carbonio, è stata determinante la completa tracciabilità del sistema di compensazione delle emissioni, una cosa che Coral ottiene con tecniche avanzate ed estremamente precise.

Siamo entusiasti di lavorare insieme per un futuro più verde".

