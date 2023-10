In crescita il numero delle colonnine di ricarica in Italia

Il monitoraggio trimestrale di Motus-E fa registrare un nuovo record di installazioni per i punti di ricarica elettrica, che sul territorio sono ora 47.228.

La Lombardia è la prima della classe in riguardo, ma la regione dove si cresce di più è la Campania. Accelera anche l'infrastruttura in autostrada.

Dai dati raccolti nel monitoraggio di Motus-E, in particolare emerge che al 30 settembre 2023 sono presenti nella Penisola 47.228 punti di ricarica a uso pubblico, con un incremento del 44,1% rispetto ai 32.776 registrati nello stesso mese del 2022.

Nel trimestre luglio-settembre 2023 sono stati messi a terra 2.018 nuovi punti di ricarica, che portano l'installato totale dei 9 mesi a quota 10.456, livello più alto mai osservato nel periodo. "La grande espansione della rete - ah commentato Francesco Naso, segretario generale di Modus-E - testimonia l'impegno degli operatori per dotare il Paese di un'infrastruttura realmente strategica e al servizio dei cittadini".

"Attendiamo a breve il lancio dei nuovi bandi PNRR - ha detto ancora Naso - per l'installazione delle colonnine di ricarica ad alta potenza in città e in ambito extraurbano. Se utilizzate pienamente, queste risorse daranno all'Italia una rete di ricarica davvero all'avanguardia, pronta a supportare la crescita dei veicoli full electric prevista dal Governo nell'ultimo aggiornamento del Piano energia e clima".

Sul fronte dei numeri, si conferma il deciso progresso delle installazioni nel sud e nelle Isole, dove si concentra il 23% del totale dei punti di ricarica presenti della penisola, a fronte del 21% del centro e del 56% del nord Italia. Segnali positivi anche per la quota delle infrastrutture di ricarica installate ma non ancora accessibili al pubblico.

A livello regionale continua a primeggiare la Lombardia, prima Regione a sfondare quota 8.000 punti di ricarica sparsi sul territorio (8.094), davanti a Piemonte (4.713), Veneto (4.564), Lazio (4.558) ed Emilia-Romagna (4.050). In evidenza anche la Campania, che si conferma la regione con la maggiore crescita dell'infrastruttura (2.212 punti installati dall'inizio dell'anno), Da segnalare anche l'accelerazione della rete di ricarica sulle autostrade, dove si registra al 30 settembre 2023 la presenza di 851 punti di ricarica (+541 rispetto a un anno fa), distribuiti in quasi un terzo delle aree di servizio italiane.

Circa l'80% dei punti di ricarica in autostrada ha una potenza maggiore di 43 kW e il 59% supera i 150 kW.

