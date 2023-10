Rowan in nuova sede Volvo Bari, puntare su nuove tecnologie

Non bisogna temere che le nuove tecnologie, come quelle che consentono alle automobili Volvo di percorrere centinaia di chilometri con un motore totalmente elettrico, portino via posti di lavoro. Anzi, secondo l'amminiatratore delegato di Volvo cars, Jim Rowan, la transizione verso un mondo e una produzione carbon free sono l'occasione per produrre occupazione di qualità e con prospettive temporali più ampie.

A Bari per inaugurare una nuova sede della concessionaria Autotrend, Rowan si è soffermato con i giornalisti insieme al presidente di Volvo car Italia, Michele Crisci. Entrambi hanno evidenziato la necessità che il governo "abbracci le nuove tecnologie" con investimenti simili a quelli che Volvo ha fatto in Svezia dove, ha ricordato Rowan, "a nostre spese abbiamo formato il personale di alcune aziende specializzate in componentistica con motore a combustione per dare loro le competenze per la componentistica del futuro. E' una decisione coraggiosa, bisogna metterci del denaro, ma ora queste persone sono motivatissime perché sanno che stavano per perdere il lavoro mentre ora lo avranno per molto tempo". "Ritengo - ha aggiunto il ceo di Volvo - che i governi debbano spendere meno in incentivi e di più in investimenti sulle persone, sulle loro abilità, sulla formazione, sulla ricerca, sulle università, per guidare le nuove tecnologie nel futuro".

Per Crisci le parole di Rowan dovrebbero essere un "manifesto per la politica: non si possono solo dare incentivi - ha evidenziato il presidente di Volto car Italia - occorrono investimenti per il rilancio e la riconversione industriale della nostra componentistica, che manca completamente. Tra la cassa integrazione e gli investimenti per il futuro c'è una grande differenza, non possiamo andare avanti con la cassa integrazione". Al governo, secondo il presidente di Volvo, spetta anche il compito di "una riforma fiscale importante per dare modo alle aziende che hanno la possibilità, gli impianti di ricarica interni e la volontà di affrontare l'agenda della sostenibilità, la possibilità di arrivare a una detrazione totale dell'iva sull'acquisto delle auto full elettriche".

Secondo i dati diffusi, in Italia si vendono auto elettriche intorno al 4% del totale, in Europa la media è arrivata al 15-20%. "Siamo - ha concluso Crisci - in grande ritardo".





