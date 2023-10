Crisci (Volvo), 'si arrivi a detrazione totale Iva su elettrico'

"Credo che il governo debba affrontare una riforma fiscale importante per dare modo alle aziende che hanno la possibilità, gli impianti di ricarica interni e la volontà di affrontare l'agenda della sostenibilità, la possibilità di arrivare a una detrazione totale dell'iva sull'acquisto delle auto full elettriche".

Lo ha detto oggi a Bari il presidente di Volvo car Italia, Michele Crisci.

"In italia - ha aggiunto - si vendono auto elettriche intorno al 4% del totale, in Europa la media è arrivata al 15-20% con punte straordinarie in nord Europa. Noi siamo in grande ritardo". Quanto al fatto che questo sia dovuto ai prezzi elevati, Crisci ha spiegato che "oggi ci sono molte auto sotto i 30mila euro, anche del gruppo Stellantis, sono vetture che costano come una equivalente endotermica; le infrastrutture cominciano a popolare l'Italia anche sulle autostrade, parliamo di fast charge; le percorrenze delle auto arrivano anche a 600 chilometri di percorrenza". "L'Italia - ha evidenziato - a partire dalle azienda, va incentivata ad accogliere queste nuove tecnologie".

Sugli obiettivi di Volvo che promette neutralità climatica entro il 2040, Crisci ha detto che "l'auto è una parte della decarbonizzazione, l'altra parte su cui volto si sta impegnando tantissimo, e siamo a buon punto, è quella della selezione dei fornitori: quindi produttori di acciaio, di plastiche, di alluminio, che devono garantirci di seguire i nostri protocolli che portino a una decarbonizzazione totale anche delle loro operazioni. Entro il 2030 produrremo solo auto elettriche e da lì in avanti arriveremo alle emissioni zero".

Sul rinvio del voto in Ue per lo stop nel 2035 dei motori endotermici, Crisci ha detto che sono "giuste le preoccupazioni del governo italiano, bisogna però pensare che per arrivare a non creare impatti sui posti di lavoro non dobbiamo essere difensivi rispetto al futuro ma abbracciare le nuove tecnologie per una riconversione industriale italiana molto rapida".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA